Haberler

Muğla'nın Mayıs ayı ihracatı 107 milyon dolar

Muğla'nın Mayıs ayı ihracatı 107 milyon dolar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla, su ürünleri, bal ve börülce gibi ürünlerde rekor kırarak Ege ve Türkiye ihracatına önemli katkı sağladı. Mayıs ayında Ege İhracatçı Birlikleri 1 milyar 557 milyon dolar ihracat yaparken, Muğla 107 milyon dolarlık pay aldı.

Başta su ürünleri, bal, börülce gibi ürünlerde Türkiye'de üretim ve ihracat rekoru kıran Muğla, yaş sebze ve meyve, madencilik gibi sektörlerde de Ege ve Muğla ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında yüzde 4,8 azalışla 1 milyar 557 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatı ise Mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Muğla Mayıs ayında Ege İhracatına 107 milyon dolar katkı sundu.

Ege Bölgesindeki birçok sektörün Mayıs ayı ihracatı gerilerken, Ege ve Türkiye ihracatının büyük bölümünün karşılandığı Muğla'da su ürünleri sektörü yüzde 3 artı kaydetti. Mayıs ayında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 3 artışla 154 milyon dolar, Ege Maden İhracatçıları Birliği 128 milyon dolarlık ihracatla Mayıs ayını geride bıraktı.

Muğla'nın mayıs ayı ihracatı 107 milyon dolar

Ege Bölgesi, Mayıs ayında 2 milyar 583 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İzmir'de yerleşik iki serbest bölge İzmir'in ihracatına 255 milyon dolarlık katkı sağladı. Denizli, Mayıs ayında 382 milyon dolar, Manisa 344 milyon dolar ihracat yaptı. İzmir, Denizli ve Manisa'dan sonra Muğla Mayıs ayında 107 milyon dolarlık ihracatı ile dikkat çekti.

İhracatçı varlığını güçlendirmeye devam ediyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Mayıs ayında yaşanan takvim etkisinin ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek, "Milli ve dini bayramlar nedeniyle geçen yıla göre yaklaşık 6 iş günü eksik çalıştığımız bir ayı geride bıraktık. Bu durum Ege Bölgesi ihracatında yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kayba neden oldu. Ancak ihracatçımız üretmeye, istihdam oluşturmaya ve yeni pazarlarda varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Mayıs ayında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz ihracatlarını artırarak pozitif ayrıştı" dedi.

19 milyar dolar seviyesini aşmayı hedefliyoruz

Avrupa Birliği ve ABD pazarlarında talebin canlılığını sürdürdüğüne dikkat çeken Öztürk, "En büyük iki ihracat pazarımız olan AB ve ABD'den gelen siparişlerde olumlu sinyaller alıyoruz. Haziran ayıyla birlikte ihracat performansımızın yeniden ivme kazanmasını ve yıllık bazda Ege İhracatçı Birlikleri ihracatının 19 milyar dolar seviyesini aşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi

Kısa süreli evlilikte nafaka nasıl belirlenecek? İşte masadaki formül
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler

İzmir uçağında büyük panik! Yolcular apar topar tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Boşanma aşamasındaki eşini vurup aynı silahla intihar etti

Eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, köşeye sıkışınca intihar etti
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi