Muğla İŞKUR, Vatandaşlara İş Arama Sürecinde Destek Oluyor

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde stant açarak iş arama süreçleri konusunda vatandaşa destek oluyor. İŞKUR, daha fazla vatandaşa ulaşmak ve hizmetlerini anlatmak amacıyla stantlar açıyor.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde stant açarak iş arama süreçleri konusunda vatandaşa destek oluyor.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur ), Menteşe Kaymakamlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, alışveriş merkezleri gibi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde, vatandaşın iş arama süreçlerine destek olmak amacıyla stant açıyor. Muğla İŞKUR ayrıca, daha fazla vatandaşa ulaşmak, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek, Kurumun hizmetlerini anlatmak üzere bölgede yaşayan vatandaşlara yoğun bilgilendirme yapıyor.

Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, İŞKUR faaliyetlerinin tanınırlığını artırmak ve Muğla ilinde daha fazla vatandaşa ulaşmak üzere açılan stantların sonuç odaklı iş arama süreci oluşturmak olduğuna dikkat söyledi. İŞKUR Muğla İl Müdürü Altınok, "Stantlar sayesinde, özellikle İŞKUR'a daha önce kayıt olmamış gençler ve iş arayan vatandaşlarla doğrudan iletişime geçilerek Kurumun sunduğu hizmetlerden yararlanma imkanını artıracağız. Bu stantlarda İŞKUR'un iş arama, eğitim programları, işbaşı eğitim programları gibi çeşitli hizmetlerini detaylıca anlatacağız. Faaliyetler neticesinde İŞKUR'un hizmetlerine daha fazla vatandaşın erişmesi, iş arayanlar ve açık işlerin eşleştirilmesi ve özellikle gençlerin meslek seçimi ve iş arama süreçlerinde daha iyi destek almaları sağlanacak. İŞKUR olarak vatandaşlarımıza daha yakın, daha ulaşılabilir olmak istiyoruz. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz" dedi.

Altınok ayrıca, önümüzdeki süreçte, 1 Aralık Cuma günü Kurşunlu Camii yanı, Cumartesi Rüya Park AVM, Pazar günü Yatağan Stadı'nda İŞKUR standı açacaklarını bildirdi. - MUĞLA