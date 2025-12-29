Muğla'nın iki havalimanı 11 ayda 9 milyon 844 bin yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Muğla'nın iki uluslararası havalimanı Dalaman ve Milas- Bodrum Havalimanları 2025 yılının 11 aylık döneminde 9 milyon 844 bin 293 yolcuya hizmet verdi.

Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları 11 aylık dönemde hizmet verilen uçak sayısı 89 bin 326 olurken, taşınan yük miktarı da 11 bin 661 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA