Muğla'nın iki havalimanı 11 ayda 9 milyon 844 bin yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Muğla'nın Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları'nın 2025 yılının 11 ayında 9 milyon 844 bin 293 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Bu dönemde toplam 89 bin 326 uçak ve 11 bin 661 ton yük taşındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Muğla'nın iki uluslararası havalimanı Dalaman ve Milas- Bodrum Havalimanları 2025 yılının 11 aylık döneminde 9 milyon 844 bin 293 yolcuya hizmet verdi.
Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları 11 aylık dönemde hizmet verilen uçak sayısı 89 bin 326 olurken, taşınan yük miktarı da 11 bin 661 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi