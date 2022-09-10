Muğla haberleri... İngiliz The Times gazetesi Türkiye'den Bodrum Loft'u seçti

Bodrum Loft, İngiliz The Times gazetesinin "Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller" listesine Türkiye'den giren otel oldu.

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da Demirbükü Koyu'nda yer alan Bodrum Loft, Türkiye'den olduğu kadar yurtdışından da ilgi görmeye devam ediyor. Mavilik ve zeytin ağaçlarının eşlik ettiği mimarisiyle adından sıkça söz ettiren Bodrum Loft, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'ın lüks magazin eki Luxx'da hazırlanan "Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller" listesine Türkiye'den giren otel oldu. "Kış başlamadan önce biraz güneşlenmek isteyenler için deniz kenarında beş yeni otel var" ifadeleriyle başlayan gazetenin haberinde Bodrum Loft hakkında, "Begonvil ve yaseminle bezenmiş bahçeleri, yöresel zeytin, sandal ağacı, defne ve narenciye ormanları ile ortak alanlarda dolaşırken hava mis gibi kokuyor" ifadeleri kullanıldı.

The Times Luxx'ın haberinde "Her birinin içi modern dekore edilmiş villalar, muhteşem bir körfezin ağaçlık eğiminin üzerinde taş duvarların üzerinden çıkıntı yapan ahşap güverteleri ile otantik bir Türk yapısı olarak göze çarpıyor" denildi.

Haberde Bodrum Loft hakkında, "Koyun üzerindeki tesiste bir sonsuzluk havuzunun yanı sıra, bir açık hava spor salonu ve SPA, gösterişli bir Fransız pastanesi ve Nobu'nun hareketli bir çıkışı var. Daha aşağıda, Ege'nin ve uzak adaların sakin maviliğine bakan bir gün batımı için yer sunan İtalyan restoranı yer alıyor" denildi.

The Times Luxx'ın "Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller" listesine Türkiye'den Bodrum Loft'un dışında Bali'den Nirjhara, Yunanistan'dan Cali Mykonos ve The Wild, Brezilya'dan Bom Jardim otellerine yer verildi.

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) bir yatırımı olarak Akfen Turizm tarafından işletilen Bodrum Loft'un, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunulduğu bildirildi. - İSTANBUL