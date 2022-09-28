Muğla haber... Yolcu gemisi "Island Sky" Fethiye'ye geldi
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Muğla ekonomi haberine göre Bahamalar bayraklı yolcu gemisi "Island Sky", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Bahamalar bayraklı yolcu gemisi "Island Sky", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Kuşadası Limanı'ndan gelen 91 metrelik kruvaziyer, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı Amerikalı 61 turist bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, şehit turuna çıktı. Turistlerden bazıları Ölüdeniz'e ve tarihi alanları gezmeye, bazıları da şehirde tura çıktı.
Geminin gece saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Ekonomi