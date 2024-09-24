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Muğla Gazetecileri, Resmi İlan Tarifelerindeki Düşüşle İlgili Vali ile Görüştü

Muğla Gazetecileri, Resmi İlan Tarifelerindeki Düşüşle İlgili Vali ile Görüştü
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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'un Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile yaptığı görüşmeler, resmi ilan tarifelerindeki düşüş nedeniyle yaşanan sorunları ele aldı, ancak sonuçsuz kaldı.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'un Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile yaptığı yerel gazetelerin resmi ilan tarifelerindeki düşüş nedeniyle oluşan sorun ve çözüm önerilerine yönelik görüşmeleri sonuçsuz kalmadı.

Cemiyet Başkanlarının Vali Akbıyık ile gazetelerin can suyu olan resmi ilan tarifelerindeki düşüş nedeniyle oluşan sorun ve çözüm önerilerine yönelik görüşmeleri sonuçsuz kalmadı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık imzasıyla dağıtım yerlerine gönderilen yazıda; resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitesinde ilgili mevzuatlara göre gerçekleştirilmesi önemli rica edildi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık imzasıyla dağıtım yerlerine gönderilen resmi yazıda, "İlimiz genelinde Kamu İhale Kanununda belirtilen özel şartlar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek muhtemel itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için, resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitesinde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Süleyman Akbulut Yerel Haberler İdris Akbıyık Cem Kaytan Politika 3-sayfa Ekonomi

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