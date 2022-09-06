Muğla haberleri... Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi Ekonomi Haberleri Gelen Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu getirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu getirildi. Bodrum'a, Bahama bayraklı 347 metrelik "Odyssey of the Seas", Limassol Limanı'ndan geldi. Gemide çoğunluğu ABD'li 3 bin 620 yolcu ile 1651 kişilik mürettebat bulunuyor. İstanbul'dan gelen Malta bayraklı 262 metrelik "Mein Schiff Herz"de ise çoğunluğu Alman 1696 yolcu, 720 personel yer alıyor. Gemiden inen yolcular, işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da tarihi alanları gezdi, denize girdi. "Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerin gece saatlerinde Kuşadası'na, "Mein Schiff Herz"in de Rodos'a hareket edeceği bildirildi. Ekonomi Kaynak: AA / Bodrum Cruise Port Limanı Bahama Bodrum Muğla Seas Ekonomi Haberler

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