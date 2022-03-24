Muğla'da Yörük Köyü projesi hayata geçiriliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da kurulması planlanan Yörük Köyü projesi için yer tahsisi yapıldı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğinde Menteşe İkizce Mahallesi'nde yapılması planlanan Yörük Köyü projesi için MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ile Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek arasında yer teslimi protokolü imzalandı.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, toplam bütçesi 1 milyon 313 bin lira olan ve 24 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan projeye Güney Ege Kalkınma Ajansının yüzde 75 mali destek sağladığını, Menteşe Belediyesi'nin de altyapı, plan, proje ve peyzaj desteği vereceğini kaydetti.

Projeden sorumlu MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kayacık projenin hayata geçmesiyle Yörük kültürünün yaşatılacağını ve bir çok etkinliğin alanda yapılacağını belirterek, "Gerek hemşerilerimiz gerekse turistler için harika bir mesire alanı olacağını düşündüğümüz projemizi bir kaç ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kayacık, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenler teşekkür etti.