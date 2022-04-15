Muğla'da tarımsal sulama ve çözüm önerileri toplantısı

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Muğla İli Tarımsal Sulama Sorunları ve Çözüm Önerileri İstişare toplantısı yapıldı.

Toplantı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yeşilkaya modern sulama sistemlerine verilen destekler ile sağladığı su tasarrufu hakkında bilgi verdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak dünyada tatlı su kullanımının yüzde 71'i tarım, yüzde 18'i sanayi yüzde 11'i evsel kullanımda kullanıldığını, Türkiye'de ise tatlı su tüketimin yüzde 73'ü tarım sektöründe, yüzde 11'i sanayide, yüzde 16'sı evsel kullanımda kullanıldığını açıkladı.

Saylak konuşmasında, "Su kaynakları tükenebilir kaynaklardır, sonsuz değildir unutmayalım. Gelecekte azalan su kaynakları nedeniyle yağmur hasadı vazgeçilmezim olacaktır. Bu anlamda tarımsal sulamada tasarruf sağlamak adına bakanlığımız desteklerini artırdı. Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırım Destek programına bu yıl modern sulama desteğini almış yüzde 50 hibe vermiştir. Yıllardan sonra süregelen kuraklığı artıran aynı zamanda toprağında yapısını bozan 'vahşi sulama' yapılan en büyük hatalardandır. Modern sulama yöntemleri kullanılması halinde sudan yüzde 60 tasarruf sağlanabilmektedir. Gelecekte azalan su kaynakları nedeniyle yağmur hasadı ise gelecek için önemli çalışmalar olacak ve vazgeçilmezim olacaktır" dedi.

Saylak, Muğla geneli su kaynaklarının tasarruflu kullanması konularında yapılan proje, verilen desteklerden hakkında ise, "Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde son üç yılda 31 projeye destek vererek yaklaşık Bin 250 dekar alanda modern sulama sistemi kuruldu. Bu yeterli değil ve başvuruların artması gerekir" dedi. - MUĞLA