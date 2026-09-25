Muğla'da tarımsal sulama projesi Japonya'da Bronz Ödül kazandı

Muğla'da tarımsal sulamanın iklim değişikliğine uyumunu ve modern sulama altyapısına geçişi hedefleyen proje, 35. IPMA Küresel Proje Mükemmelliği Ödülleri'nde (IPMA Global Project Excellence Awards) Bronz Ödül'e layık görüldü.

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen törenle ödüllendirilen " Muğla'da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu: Modern Sulama Altyapısına Geçiş" projesinin heyeti, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Rehberlik ve Denetim Müdür Vekili ve Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Esen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Yeşilkaya, Muğla Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Ali Şimşek, Ziraat Mühendisi Murat Tokdemir ve Tekniker Hacı Güloğlu katıldı.

Projenin uluslararası alanda elde ettiği başarı ve ödül süreci hakkında heyetten bilgi alan Vali Akbıyık, Muğla tarımının sürdürülebilirliği ve kentin uluslararası alanda tanıtımı açısından projeye katkı sunan ekibi tebrik etti. Akbıyık, başta teknik personel ve mühendisler olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti. Proje ekibi, 35. IPMA Küresel Proje Mükemmelliği Ödülleri kapsamında kazanılan Bronz Ödül'ü, projeye sağlanan destekler dolayısıyla Vali Akbıyık'a takdim etti.

Muğla genelinde modern ve verimli sulama altyapılarının yaygınlaştırılması, çiftçilerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının artırılması ve su tasarrufunu esas alan uygulamaların geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, kentin kalkınması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik örnek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı