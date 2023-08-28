Muğla'da Narenciye Üreticilerine Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı Dağıtıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Muğla'nın narenciye bahçelerinde kalıntısız ve kimyasalsız üretim için Milas'ın Ören Mahallesi'ndeki üreticilere 700 adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıttı.

Türkiye'nin yaş sebze, meyve ve narenciye ihracatı yapan öncü illerinden Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Turunçgillerde Pestisit Kalıntısı ile Mücadele Eylem Planı' istikametinde çalışmalar devam ediyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ege İhracatçı Birliklerinin desteğiyle temin edilen 5 bin adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağını üreticilere teslim ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Gölköy'deki narenciye üreticilerine 500 adet tuzak dağıtılırken, Milas'ın Ören mahallesinde 700 adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağı çiftçilere teslim edildi.

Saylak; "Üreticimiz daha çok kazansın, Muğla kazansın"

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve kurum personelinin katıldığı toplantıda, tuzakların kullanımı ile ilgili üreticilere detaylı bilgi de verildi. Muğla'da 2023 yılının ilk 7 ayında 5 bin 700 ton narenciye ihracatı yapıldığını belirten Saylak, ihracatta toleransı sıfır olan Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin sadece Muğla'daki üreticilerin ekonomisi için değil Türkiye ekonomisi için de büyük önem arz ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılında hayata geçirdiği 'Turunçgillerde Pestisit Kalıntısı ile Mücadele Eylem Planı' projesi çerçevesinde Muğla genelinde 500 dekar bahçede toplam 450 bin TL ödenekle çalışmaya başladıklarını anlatan Saylak, hedeflerinin ürünlerde pestisit kalıntısına yol açmadan hastalık ve zararlı mücadelesini gerçekleştirmek olduğunu kaydetti. Saylak, Ege İhracatçı Birliklerinin desteğiyle temin edilen 5 bin adet tuzağın üreticilere dağıtıldığını, 5 bin adet tuzağın daha önümüzdeki günlerde bahçelere yerleştirilmiş olacağını belirterek, "Kendine has aroması ve lezzetiyle, oluşturduğu katma değeriyle bizim için çok değerli olan ve coğrafi işaret başvurusu devam eden Ören Yafa portakalımız bizim için çok kıymetli. Tıpkı Bodrum mandalinasında olduğu gibi, Muğla'mıza has bu ürünleri katma değeri yüksek ürünler haline getirmek istiyoruz. Bir diğer çalışmayı da Turunçgil Unlubit Mücadelesi çerçevesinde sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dalaman ve Köyceğiz'de BATEM işbirliğiyle 10 bin predatör ve 20 bin parazitoit faydalı böcek salımı gerçekleştirdik. Üreticilerimizin işini kolaylaştırmak, emek verdikleri ürünlerin en az kayıpla ve yüksek ekonomik değerle pazara çıkmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Muğla üreticisi ürettiğinden para kazanırsa, Muğla kazanır, Türkiye kazanır" dedi. - MUĞLA