Haberler

Muğla’da motosiklet sayısı 325 bin 559’a ulaştı

Muğla’da motosiklet sayısı 325 bin 559’a ulaştı
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı sonu itibarıyla illere göre motorlu kara taşıtı sayılarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı sonu itibarıyla illere göre motorlu kara taşıtı sayılarını açıkladı. Verilere göre Muğla'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 794 bin 584'e ulaştı.

Motosiklet sayısı 325 bin 559'a ulaştı

Muğla'da trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımında 325 bin 559 motosiklet ilk sırada yer alırken, motosikleti 294 bin 321 otomobil takip etti. Kentte ayrıca 99 bin 410 kamyonet, 43 bin 919 traktör, 13 bin 116 kamyon, 11 bin 329 minibüs, 4 bin 136 otobüs ve 2 bin 794 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Ağustos ayında 13 bin 744 aracın devri yapıldı

TÜİK'in Ağustos ayı verilerine göre Muğla'da devri yapılan araç sayısı 13 bin 744 olarak gerçekleşti. Devri yapılan araçların 7 bin 422'sini otomobiller oluştururken, 3 bin 660 motosiklet, bin 865 kamyonet, 309 traktör, 208 minibüs, 172 kamyon, 67 otobüs ve 41 özel amaçlı motorlu kara taşıtı devredildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Bakanlık resmi süreci başlattı! Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız hızda değil
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! İşte son maçına çıkacağı tarih
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti! 15 ay önceki konuşmalarını bile unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı