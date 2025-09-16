Muğla'da Konut Satışları Yıllık %3,9 Düştü

TÜİK verilerine göre, Muğla'da konut satışları 2024 yılı Ağustos ayına göre geriledi. Satış sayısı 2 bin 064'ten 1984'e düşerek, yüzde 3,9 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Muğla'da 2025 yılı Ağustos ayında toplam 1.984 konut satılırken, geçen yılın aynı ayında bu rakam 2 bin 064 olarak kayıtlara geçti. Böylece Muğla'da konut satışları yıllık bazda düşüş gösterdi. 2025 Ağustos ayında Muğla'da gerçekleşen satışların 219'u ipotekli, 1765'i diğer satışlar şeklinde kaydedildi. 2024 Ağustos'ta ise 113 ipotekli, 1951 diğer satış yapılmıştı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 artışla 19 bin 712 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise konut satışı sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artışla 143 bin 319 oldu. İstanbul, 21 bin 814 satışla en çok konutun satıldığı il olurken; Ankara 12 bin 419, İzmir ise 7 bin 695 satışla İstanbul'u takip etti. - MUĞLA