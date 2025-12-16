Haberler

Muğla'da konut satışları düştü

Güncelleme:
Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında %7,8 azalış gösterirken, Muğla'da geçen yılın aynı dönemine göre 227 adet düşüş ile 1,899 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında düşüş gösterirken, Muğla'da da satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Kasım 2025'te kent genelinde bin 899 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Açıklanan veriler, Muğla'daki konut satışlarında da düşüş yaşandığını ortaya koydu. Muğla'da Kasım 2025 döneminde toplam bin 899 konut satıldı. Bu satışların 245'i ipotekli satışlardan, bin 654'ü ise diğer satış türlerinden oluştu. Satılan konutların 593'ü ilk el, bin 306'sı ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı döneminde Muğla'da konut satışları daha yüksek seviyedeyken Kasım 2024'te kent genelinde toplam 2 bin 126 konut satışı yapılmıştı. Buna göre Muğla'da konut satışları bir yılda 227 adet azaldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti'nin ne zaman görüşeceği belli oldu

500

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

