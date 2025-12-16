Muğla'da konut satışları düştü

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında düşüş gösterirken, Muğla'da da satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Kasım 2025'te kent genelinde bin 899 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Açıklanan veriler, Muğla'daki konut satışlarında da düşüş yaşandığını ortaya koydu. Muğla'da Kasım 2025 döneminde toplam bin 899 konut satıldı. Bu satışların 245'i ipotekli satışlardan, bin 654'ü ise diğer satış türlerinden oluştu. Satılan konutların 593'ü ilk el, bin 306'sı ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı döneminde Muğla'da konut satışları daha yüksek seviyedeyken Kasım 2024'te kent genelinde toplam 2 bin 126 konut satışı yapılmıştı. Buna göre Muğla'da konut satışları bir yılda 227 adet azaldı. - MUĞLA