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Muğla’da ilk 9 ayda 72 milyar 673 milyon 128 bin TL’lik 313 kamu projesi yürütüldü

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Muğla’da ilk 9 ayda 72 milyar 673 milyon 128 bin TL’lik 313 kamu projesi yürütüldü
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Muğla’da 2026’nın ilk 9 ayında toplam bedeli 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olan 313 kamu projesinin yürütüldüğü açıklandı. Vali İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantıda yatırımların sürdüğü, kamu yatırımlarının kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Muğla'da 2026 yılının ilk 9 ayında toplam bedeli 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olan 313 kamu projesinin yürütüldüğü açıklandı.

2026 Yılı Dördüncü Dönem Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde devam eden kamu projelerinin fiziki ve nakdi gerçekleşme durumları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali İdris Akbıyık, 2026 yılının ilk 9 ayında kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplam bedeli 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olan 313 projenin yürütüldüğünü belirtti.

Ulaştırma, tarım, enerji ve eğitim başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımların sürdüğünü ifade eden Akbıyık, Muğla genelindeki kamu yatırımlarının kesintisiz devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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