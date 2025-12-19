Haberler

ÇKS başvurularında son gün 31 Aralık

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlattı ve zamanında işlemlerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Muğla'da tarımsal faaliyetlerini sürdüren tüm üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemine yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek ve kayıtların güncel tutulabilmesi adına, henüz başvurusunu tamamlamamış olan üreticilerin 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri için bağlı bulundukları Ziraat Odalarına giderek başvurularını yaptırmaları istendi.

Üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için son başvuru tarihinin beklenmemesi ve başvuruların zamanında tamamlanması istenirken, ÇKS işlemleri için son güne kalarak mağduriyet yaşamamaları istendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
