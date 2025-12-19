ÇKS başvurularında son gün 31 Aralık

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Muğla'da tarımsal faaliyetlerini sürdüren tüm üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemine yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Tarımsal desteklemelerden yararlanabilmek ve kayıtların güncel tutulabilmesi adına, henüz başvurusunu tamamlamamış olan üreticilerin 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri için bağlı bulundukları Ziraat Odalarına giderek başvurularını yaptırmaları istendi.

Üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için son başvuru tarihinin beklenmemesi ve başvuruların zamanında tamamlanması istenirken, ÇKS işlemleri için son güne kalarak mağduriyet yaşamamaları istendi. - MUĞLA