Muğla'da bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı, bireysel sulama sistemlerine ilişkin 25 projeye yüzde 50 hibe desteği vereceğini duyurdu. Proje sahipleriyle gerçekleştirilen protokol imza töreninde Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, başvuruların işleme alındığını ve 1 milyon 909 bin 966 liralık destek verileceğini belirtti.

Muğla'da bireysel sulama sistemlerine ilişkin 25 projeye Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, proje sahipleriyle gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 1 Ocak - 17 Mart tarihleri arasında 27 başvuru yapıldığını belirtti.

İki başvurunun geri çekildiğini ve 25 üreticinin bireysel sulama desteği için başvurusunun işleme alındığını aktaran Saylak, tarla içi sulama, güneş enerjisi, güneş enerjili sulama sistemi projeleri için üreticilere yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.

Saylak, 466 dekarlık tarımsal üretim sulama alanı için 1 milyon 909 bin 966 liralık destek verileceğini kaydetti.

Törene, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Süleyman Gül ile Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı.