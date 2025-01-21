Muğla'da 2024 Yılı Konut Satışları Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı konut satış oranları açıklandı. Muğla'da 2024 yılında toplam satılan konut sayısı 21 Bin 984 olarak gerçekleşti.

Muğla'da 2024 Aralık ayında 3 bin 170 konut satışı yapılırken, 2023 Aralık ayında Bin 987 konut satışı yapıldı. 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yıla oranla Bin 183 konut satışı fazla yapıldı. 2023 yılının Aralık ayında toplam 60 ipotekli konut satışı yapılırken, 2024 yılında 254 ipotekli satış gerçekleşti. 2023 yılında diğer satışların toplamı Bin 927 olurken, 2024 yılı Aralık ayında bu rakam 2 bin 916 oldu. 2023 yılı Aralık ayında ilk el satış 294 ikinci el satış ise 224 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2023 yılının tamamında Muğla'da satışı gerçekleştirilen konut sayısı 18 bin 541, 2024 yılının tamamına ise bu rakam 21 bin 984'e ulaştı. 2023 yılında 2 bin 188 ipotekli satışa karşılık diğer satışlar miktarı 16 bin 353, ilk el satış Bin 071, ikinci el satış ise Bin 760 olarak gerçekleşti.

2024 yılı tamamında ipotekli satış miktarı Bin 630, diğer satış miktarı 20 bin 354, il el satış 7 bin 678 ve ikinci el satış miktarı da 14 bin 306 olarak gerçekleşti. - MUĞLA