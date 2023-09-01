Muğla'da 2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

MUĞLA'da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış töreniyle başladı. Balıkçılar için bereketli sezon olmasını dileyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "1500 kilometrelik sahil şeridi ile yeryüzü cenneti Muğla'nın her köşesi çok bereketli. Şimdilerde, yaklaşık 1120 tekneden oluşan bir balıkçılık filomuz var. Yaklaşık 10 bin gırgır, 14 de trolümüz mevcut. Ancak Muğlalı balıkçılar, boy yasaklarına, avlanma yasaklarına uyan, vaktinden önce ava çıkmayan hemşehrilerimizden oluşuyor" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen su ürünleri av sezonu açılış töreni Güllük'teki deniz dibi temizliği ile başladı. Etkinlikte, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalış ekibinin Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının da desteğiyle denizden çıkarılan atıklar, tören alanına gelen konuklar için sergilendi. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve İl Müdürü Barış Saylak ile protokol üyelerinin katılımıyla 25 bin granyöz balık salınımının da yapıldığı tören öncesi, misafirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı mini fotoğraf sergisini gezme imkanı buldu. Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği'nin halk oyunu gösterileri ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti.

'MUĞLALI BALIKÇILARIMIZ HER YASAĞA TİTİZLİKLE UYUYOR'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas'ın en eski sayfiye yerlerinden ve balıkçı kasabası olan Güllük'ün özellikle su ürünleri açısından bereketli bir coğrafya olduğunu söyledi. Saylak, "1500 kilometrelik sahil şeridi ile yeryüzü cenneti Muğla'nın her köşesi çok bereketli. Şimdilerde, yaklaşık 1120 tekneden oluşan bir balıkçılık filomuz var. Yaklaşık 10 bin gırgır, 14 de trolümüz mevcut. Ancak Muğlalı balıkçılar, boy yasaklarına, avlanma yasaklarına uyan, vaktinden önce ava çıkmayan hemşehrilerimizden oluşuyor. Tebliğimizi titizlikle takip eden, Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekiplerimize güçlük çıkarmayan tüm balıkçı dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah balıkçılarımız için bol, bereketli bir sezon olur. Rüzgarınız kolayına, pruvanız neta olsun. Vira bismillah diyerek yeni av sezonumuzu açıyoruz" dedi.

'EKOLOJİK DENGEYİ GÖZETEN BALIKÇILARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yeni su ürünleri av sezonunun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Vali Akbıyık, 'Denizlerimizi, mavi vatanımızı hep beraber koruyacağız, temiz tutacağız. Avlanmayı usullerine göre yapacağız ki gelecek nesillerimize daha güzel bir ülke bırakalım. Daha güzel bir mavi vatan bırakalım ve denizlerimizin bize sunmuş olduğu nimetlerden hem ekonomik olarak hem de sağlıklı beslenme olarak faydalanalım. Muğla Valiliği olarak, gelecek nesillere daha güzel bir miras bırakabilmek için tüm imkanlarımızla çevreyi, doğayı, ekolojik dengeyi gözeten balıkçılarımızın yanında olacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda uzun yıllar görev yaparak balıkçılık ve su ürünleri sektörüne hizmet eden Yaşar Kayabaşı'na Vali Akbıyık tarafından plaket takdim edildi. Yeni denize açılan teknelere su ürünleri avcılık belgeleri verilmesinden sonra her av sezonu başlangıcında olduğu gibi geleneksel balık mezadı gerçekleştirildi. Daha sonra törene katılan konuklara ve vatandaşlara, av sezonunun ilk gününde balıkçılar tarafından avlanan yaklaşık 5 ton balık ücretsiz dağıtıldı. 2023-2024 yılı su ürünleri avcılık sezonu protokol üyelerinin denize açılmasıyla devam etti. 'Vira bismillah' diyen balıkçılar için sembolik bir tekne turu yapıldıktan sonra tören sona erdi.(DHA)