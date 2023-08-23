Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçe ve 40 mahalledeki yollarda onarım, bakım, yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle mahalle muhtarları Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 ilçe ve 40 mahalledeki sorumluluk alanındaki yollarda onarım, bakım, yenileme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahallelerinde yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle Yatağan ilçesinden Turgut, Nebiköy ve Kadıköy Mahalle muhtarları Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı yol yapım programı dahilinde 160 Milyon TL'lik yatırımla 10 ilçede toplam 40 mahallede başlattığı 206 km'lik yol çalışmasının 115 km'sini tamamladı.

160 Milyon TL yatırımla 10 ilçede 206 km yol çalışması

2023 yılı yatırım programı dahilinde asfalt kaplama çalışmalarına devam eden ekipler, Muğla genelinde 40 Mahallede toplam 206 km'lik asfalt çalışması yapıyor. Yaklaşık 160 Milyon TL'ye mal olacak çalışmalar çerçevesinde 10 İlçede çalışmalar devam ediyor. Programa göre Menteşe, Milas, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere, Seydikemer ve Yatağan ilçelerindeki yollarda çalışmalara başlanırken, toplamda 115 km yol çalışması tamamlandı. Program dahilindeki bölgelerde hayata geçirilecek projelerle 2023 yılında 206 km yol asfaltlama çalışması yapılacak.

Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 10 ilçe 40 mahallede başlattığı yol çalışması kırsal mahallelerde mutlulukla karşılandı. Mahalle muhtarları Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yol çalışmalarından memnun olduklarını belirtti. Yatağan ilçesi Turgut Mahalle Muhtarı Selim Bahçeli " Mahallemizin yolu çok düzgün değildi. Büyükşehir Belediyemizden mahalle yolumuzun yapılması talebinde bulunmuştuk. Büyükşehir ekipleri kısa süre içerisinde yolumuzu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün ve çalışan arkadaşlara mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yatağan Kadıköy Muhtarı Ertan Uysal "Halkımız adına Muğla Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde 1. ve 2. kat yol çalışmaları tamamlandı. En önemli sıkıntılarımızdan birisi olan yollarımızın yapılması bizleri çok mutlu etti" dedi.

Yatağan Nebiköy Muhtarı Murat Ali Karataş " Belediyemizden yollarımızın yenilenmesi için talepte bulunmuştuk. 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde mahalle yolumuzu yenilediler. Kendilerine mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA