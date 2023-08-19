Muğla Büyükşehir Belediyesi Ören Mahallesi'nde Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Yüzde 30 Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas Ören Mahallesi'nde başlattığı ve yatırım maliyeti 228 milyon lira olan kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin yüzde 30'u tamamlandı. Proje kapsamında 58 bin metre kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve terfi merkezleri yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas Ören Mahallesi'nde başlattığı ve yatırım maliyeti 228 milyon lira olan kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin yüzde 30'u tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas Ören Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin yüzde 30'u tamamlandı. Belediye'nin konuya ilişkin basın bülteninde, 228 milyon lira yatırım ile başlayan kanalizasyon projesinin yüzde 30'unun tamamlandığı ve arıtma tesisi yapımına başlanacağı kaydedildi.

Bültenin devamında şunlar belirtildi:

" Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ören Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye yapılacak olan 58 bin metre kanalizasyon hattının 8 bin 400 metrelik kısmı tamamlandı. Bunun yanı sıra atık su arıtma tesisinin de yapımına başlanıyor. Proje kapsamında 152 milyon 103 bin lira yatırımla kanalizasyon hattı, 76 milyon 338 bin lira yatırımla atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 228 milyon 441 bin lira yatırım yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Ören sınırları içerisinde 58 bin metre kanalizasyon hattı, 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezi yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Ören Mahallesi modern altyapıya kavuşacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ören Mahallesi'ne kanalizasyon hattının yanı sıra 76 milyon 338 bin lira yatırımla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak. Ören'in 2039 nüfusuna göre 4 bin m3/gün olarak planlanan arıtma tesisinin kapasitesi 20 bin nüfusa göre planlandı. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü yer alacak."