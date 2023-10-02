Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu en yüksek seviyede sabit bıraktı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu 7. kez en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. 2014'te en borçlu belediyelerden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan yedi değerlendirmede de AAA notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı. Ayrıca "BBB" seviyesinde olan bağımsız finansal kredi profili ile Türkiye'de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilk sırada yer aldı.

Fitch Ratings tarafından yapılan, ülkelerin ve kurumların mali yapıları incelenerek kredi notunun belirlendiği değerlendirme sonuçlarından Muğla Büyükşehir Belediyesi güçlü mali yapısıyla en yüksek notları almaya devam ediyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi harcamaların sürdürülebilirliği, ayarlanabilirliği, borç ve likitide sağlamlığı gibi alanlarda gösterdiği mali disiplini nedeniyle, 'Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu' alanında AAA alarak en yüksek kredi notuna sahip oldu. Bunun yanı sıra aynı değerlendirmede Muğla Büyükşehir Belediyesi "Bağımsız Finansal Kredi Profili" notunda birçok belediyenin arasından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilk sırada yer aldı.

"BAŞARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"

2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı borçlara ve kötü ekonomik gidişata rağmen kısa zamanda uyguladığı doğru mali politikalar, şeffaf, hesap verebilir anlayışla başarılı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu başarının karşılığını da uluslararası kredilendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde en yüksek seviyeye çıkarak aldıklarını söyledi.

"2014'TE EN BORÇLU BELEDİYELERDEN BİRİYDİK"

Başkan Gürün; "2021 yılından itibaren yedinci kez Fitch Ratings kredi notumuzu AAA olarak belirledi ve bağımsız finansal kredi profilinde de Ankara Büyükşehir Belediyemizle ilk sıradayız. 2014 yılında Büyükşehir olduğumuzda en borçlu belediyelerden biriyken o dönem devraldığımız borçlarımızın da çok büyük kısmını ödedik. Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlara rağmen uyguladığımız doğru mali politikalar, ortaya koyduğumuz güvenli, istikrarlı, şeffaf yapı ile bugün uluslararası kredilendirme kuruluşlarından en yüksek notu alır hale geldik. Muğla'mızın gelirlerini, vatandaşlarımızın bizlere emaneti bu şehri korumanın, yatırımlarımızla güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.