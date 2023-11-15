Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Karaçulha Toptancı Hali'nde Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için yeni bir ürün pazarlama alanı, otopark ve tesis inşaatını tamamlamak üzere. Yapılan yatırımlarla çiftçilerin beklemeleri ve olumsuz hava şartlarından etkilenmeleri önlenerek, daha verimli bir hizmet sunulması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hali'nde Yeni Bir Tesis ve Ürün Pazarlama Alanı İnşa Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet veren Karaçulha Toptancı Hali'nde Büyükşehir Belediyesi yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içerisine yaklaşık 40 Milyon TL'lik yatırımla başlattığı üreticiler için ürün pazarlama alanı, otopark ve tesis inşaatında sona yaklaştı.

Karaçulha Toptancı Hali'nde 4 bin 400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 60 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2 bin 500 metre yağmur suyu hattı, 3 bin metre yangın hidrant hattı yapılıyor. 15 bin metrekare kilit parke döşenecek alanda ayrıca 20 adet tır park alanı da olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin Toptancı Hali'ne geldiklerinde satış öncesi yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle beklemeleri ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için yeni bir ürün pazarlama alanı yapıyor. Bölgenin ihracat ve gümrükleme işlemlerinin yapıldığı tek hali olan Karaçulha Toptancı Hali'ne çok sayıda yerli ve yabancı tır geldiğinden Büyükşehir Belediyesi bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de alana Tır park alanı, duş, WC gibi tesisleri hale kazandırıyor. - MUĞLA