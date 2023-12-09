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Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 Bin 256 Kilometre Yol Çalışması Yaptı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki 2 bin 346 kilometre yolda birinci, ikinci kat, sıcak asfalt ve parke çalışması olmak üzere toplam 3 bin 256 kilometre yol çalışması yaptı. İl genelinde yol çalışmaları için 998 Milyon 806 bin TL harcayan Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını yüzde 98.76 tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki 2 bin 346 kilometre yolda birinci, ikinci kat, sıcak asfalt ve parke çalışması olmak üzere toplam 3 bin 256 kilometre yol çalışması yaptı.

3 bin 256 kilometre yol çalışması tamamlandı

Muğla'nın 13 ilçesinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki 2 bin 346 kilometre yolda Bin 113 km 1. kat sathi, Bin 788 km 2. kat sathi, 2 bin 78,77 km bitümlü sıcak karışım ve 76 km de parke çalışması olmak üzere toplam 3 bin 256 km yol çalışması yaptı. İl genelinde yol çalışmaları için 998 Milyon 806 bin TL harcayan Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını yüzde 98.76 tamamladı.

Dünya'nın ve Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Muğla'da vatandaşların sevdiklerine, gideceği yerlere güvenle ulaşması için yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 13 ilçe, 569 mahallesi olan Muğla'nın yollarını asfaltı, çizgileri, oto korkuluklarıyla yenilediklerini belirtti.

Bodrum'dan Fethiye'ye yaklaşık üç saatte gidilebilen bu özel coğrafyada vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için göreve başladıkları ilk günden bu yana 13 ilçede yaptıkları yol çalışmasının 3 bin 256 kilometre olduğunu belirten Başkan Gürün, kırsal mahalleleri ilçelere bağlayan yollarda yaptıkları çalışmalarla ulaşımı kolaylaştırdıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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