Mudanya'da Yerel Zeytin Mağazası Açıldı

Mudanya Zeytin Kooperatifi, Marmarabirlik çatısı altında yeni bir satış mağazası açtı. Açılışta yerel gıda ürünlerinin satışa sunulacağı belirtildi.

Bursa'da Mudanya Zeytin Kooperatifi, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) çatısı altında hizmet verecek satış mağazasını açtı.

Açılışa katılan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, yaptığı konuşmada, ilçede yöresel ve güvenilir gıda ürünlerinin satışa sunulacağı mağazanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Mudanya Zeytin Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu'nun da birer konuşma yaptığı açılış kurdele kesiminin ardından katılımcıların mağazayı gezmesiyle tamamlandı.

