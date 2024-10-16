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Mudanya'da Defne Alanı Rehabilitasyonu İçin Teknik Gezi Düzenlendi

Mudanya'da Defne Alanı Rehabilitasyonu İçin Teknik Gezi Düzenlendi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 'Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu' çalışmaları kapsamında teknik gezi ve bilgilendirme yapıldı. Defne sahalarının iyileştirilmesi ve bilinçsiz üretimin önlenmesi hedefleniyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsal Mesudiye Mahallesi'nde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce "Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu" ve "Defne Faydalanma Planı" hazırlık çalışmaları hakkında teknik gezi ve bilgilendirme yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik gezi ile Mesudiyeli kooperatif üyeleri ve vatandaşlar, mahallede potansiyel defne sahalarının iyileştirilmesi ve bilinçsiz üretimin önlenmesi için "Mesudiye Defne Alanı Rehabilitasyonu" ve "Defne Faydalanma Planı" hazırlık çalışmaları hakkında bildirildi.

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Mudanya Orman İşletme Şefliğinde yapılan bilgilendirmenin ardından Karacabey Orman Müdürlüğü Yeniköy Orman İşletme Şefliğinde iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.

Çalışmalar kapsamında 1100 hektar verimsiz alanda biyoçeşitliliğin devamlılığı garanti altına alınarak defne lehine iyileştirme yapılacak.

Mesudiye'deki sürdürülebilir defne üretimi için çalışmaların 3 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Sürdürülebilir ve verimli defne yaprağı üretimi için "Faydalanma Planları" hazırlanacak ve üreticilere yönelik defne yaprağı üretim teknikleri, kurutma ve pazarlama konularında eğitim verilecek.

Çalışmalar tamamlandığında 2010 yılından bu yana iyileştirme çalışmalarına konu edilen Karacabey ve Mustafakemalpaşa defne sahalarında olduğu gibi verimsiz ve atıl sahaların rehabilitasyonu ile potansiyelinin ortaya çıkarılması, hem yöre halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Ekonomi

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