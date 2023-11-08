MTSO Üyeleri 6 Şubat Depreminin Etkisinde

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vali Ersin Yazıcı'nın ziyaretinde üyelerinin tamamının 6 Şubat depreminden etkilendiğini söyledi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından karşılanan Vali Yazıcı, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Divanı Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

MTSO hakkında Vali Yazıcı'ya bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, 6 Şubat depremleri sonrası MTSO üyelerinin tamamının doğrudan ve dolaylı olarak zarar gördüğünü aktardı.

MTSO üyelerinin yaşadığı sorunları aktaran Başkan Sadıkoğlu, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için yıkımların daha da hızlanmasını talep etti. - MALATYA