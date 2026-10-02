MTSO seçiminde Mehmet Yılmaz'ın sarı listesi 23 komitenin 22'sinde kazandı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimler tamamlandı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın listesi olan sarı liste, 23 meslek komitesinden 22'sinde seçimi kazandı. Seçimlerin ardından konuşan Yılmaz, "Biz bu yola 'ben' diye çıkmadık. Ben burada bir simgeyim. Biz hep beraber büyük bir aileyiz" dedi.

Manisa Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen seçimlerde oda üyeleri, yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek için oy kullandı. Seçimlerde 23 sandıkta oy kullanılırken, 151 meslek komitesi üyesi ile 64 meclis üyesinin belirlenmesi için seçim yapıldı.23 meslek komitesinin 16'sında sarı liste tek listeyle yarışırken, diğer komitelerde farklı renklerdeki listeler rekabet etti.

Sarı liste 22 komitede kazandı

Seçimlerde 2. Meslek Komitesinde sarı liste 134, mavi liste 111 oy aldı. 5. Meslek Komitesinde sarı liste 76, yeşil liste 20 oyla seçimi tamamladı. 12. Meslek Komitesinde sarı liste 345, mavi liste 211 oy aldı. 1. Meslek Komitesinde sarı liste 47, beyaz liste 44 oy alırken, 16. Meslek Komitesinde sarı liste 153, beyaz liste 148 oyla seçimi kazandı.

Sarı listenin kazanamadığı tek komite olan 14. Meslek Komitesinde ise beyaz liste 31 oy alırken, sarı liste 15 oyda kaldı.

"Son sözü seçmen söylüyor"

Seçimlerin ardından oda üyelerine hitap eden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yaklaşık 4 ay önce başlayan seçim sürecini tamamladıklarını belirterek, kendilerine destek veren üyelere teşekkür etti. Seçim sonuçlarının üyelerin iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, "Sizin dışınızdaki bazı kötü emelli insanlar ne derse desin, son sözü seçmen veriyor. Arkanıza istediğiniz kadar şehrin ağabeyleri olduğunu iddia eden insanları alın, sonunda son sözü seçmen, yani buradaki vatandaş söylüyor." diye konuştu.

Odanın 154 yıllık geçmişine dikkati çeken Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının kentin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu çınarı hep beraber daha uzun, daha müreffeh yarınlar için sulayacağız ve ilerideki mutlu günlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde herhangi bir tartışmanın içine girmediklerini kaydeden Yılmaz, "Kimseyle didişmedik. Kimseyle herhangi bir şekilde laf lakırdısına girmedik. Biz sadece işimizi yaptık. Bu yapılan işin neticesinde çok değerli üyelerimiz bugün sandıktan gerekli cevabı verdi." dedi.

"Biz bu yola 'ben' diye çıkmadık "

Listelerin oluşturulmasında mesleki yeterliliğin yanı sıra ahlaki değerleri de önemsediklerini dile getiren Yılmaz, yeni dönemde göreve gelecek üyelerin odaya ve kente karşı sorumluluk taşıdığını belirtti. Kendisini büyük bir ailenin parçası olarak gördüğünü vurgulayan Yılmaz, "Biz bu yola 'ben' diye çıkmadık. Ben burada bir simgeyim. Ben Mehmet Yılmaz olarak bir hiçim. Biz hep beraber büyük bir aileyiz. Bu ailenin karşısında hiçbir güç duramaz." diye konuştu.

Oda üyelerinin eşitliği ve ortak çalışma anlayışına vurgu yapan Yılmaz, din, mezhep, meşrep, bölge, ırk, statü ve maddi güç ayrımı gözetmeden Manisa'nın ve kent ekonomisinin gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yılmaz, seçimlerin huzur içinde tamamlanmasına katkı sağlayan Manisa İl Emniyet Müdürü ve emniyet mensupları ile Yunusemre İlçe Seçim Müdürlüğü personeline de teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı