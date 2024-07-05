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MTSO Başkanı: Vergi İstisnalarının Kaldırılması Ar-Ge ve Yabancı Yatırıma Zarar Verir

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi istisnalarının kaldırılmasının ar-ge ve inovasyon yanında doğrudan yabancı yatırıma da zarar vereceğini söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi istisnalarının kaldırılmasının ar-ge ve inovasyon yanında doğrudan yabancı yatırıma da zarar vereceğini söyledi.

Daha önce iş dünyasının yeni vergi paketinden beklentilerini açıklayan MTSO Başkanı Çakır, bu kez iş dünyasının hazırlanan paketteki istisna ve muafiyetlerle ilgili düşüncelerini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı yeni vergi paketinde, şirketlerin vergisel işlemlerinde, istisnaların ve muafiyetlerin kaldırılacağı ve ciro üzerinden vergi alınacağı haberlerinin yer aldığını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Özellikle ciro üzerinde vergi uygulaması son derece yanlış bir uygulama olacaktır. Bunların sosyal medyada geçen, net olmayan konular olduğunu düşünmek istiyoruz. Serbest Bölgeler ve teknoparklar, agroparklar gibi teknoloji geliştirme bölgeleri bu vergi istisnalarıyla, bu muafiyetlerle bir katma değer oluşturuyor, ülkeye döviz kazandırıyor ve yabancı yatırımcı çekiyor. Özellikle teknoparklarda, bu istisna ve muafiyetlerle yüksek teknoloji üretiliyor. Bunun önü kesilmemeli. Bu istisnalar ve muafiyetler olmasa, küresel anlamda rekabetçi olamazlar, gelişemezler. Ar-ge anlamında bazı destekler devam etse de ticari faaliyet anlamında birçok muafiyet ve istisna zaten daha önce kaldırılmıştı. Zaten sınırlı olan vergi muafiyet ve istisnaların da kaldırılması, özellikle ar-ge'ye, inovasyona, araştırmaya ve doğrudan yabancı yatırımlara zarar verir. Ülkeye döviz girmesini engeller. Vergi paketi üretimi, yatırımı, ar-ge'yi ödüllendirmeli, yok etmemelidir. Doğrudan yabancı yatırımcıyı çeken, döviz kazandıran, rekabetçiliği destekleyen serbest bölgeler ve teknolojide rekabetçiliği sağlayan, ar-ge ve yenilik kapasitemiz destekleyen teknoparklar gibi merkezlerde vergi istisna ve muafiyetleri devam etmelidir. Vergi paketi çalışması, kamu açıklarını finanse eden bir şey olmamalı, iş dünyası başta olmak üzere tüm topluma nefes aldıracak, ekonomiyi güçlendirecek bir sonuç vermelidir." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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