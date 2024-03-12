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MTSO Başkanı, Vergi Dairesi Başkanını Ziyaret Etti

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vergi Haftası dolayısıyla Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı'yı ziyaret etti. Ziyarette, vergi ödemeleri konusunda yaşanan sorunlar ve beklentiler ele alındı.

35. Vergi Haftası dolayısıyla Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı'yı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Oda üyelerinin vergi dairesi özelinde karşılaştığı sorunları iletti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleriyle birlikte 35. Vergi Haftası dolayısıyla Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Balıkçı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, deprem sonrası MTSO üyelerinin vergi ve ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler ve beklentiler istişare edildi.

Malatya Vergi Dairesi'nin Oda üyeleri adına önem arz eden bir kurum olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Tüm vergi dairesi çalışanlarının 35. Vergi Haftası'nı kutluyorum. Vergi bilinci yüksek toplumlara baktığımızda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini görebiliriz. Bu nedenle vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine kazandırılması önemli bir kavramdır. Vergi güçlenmek demek, ülkenin ileriye gitmesi, yatırımlara dönüşüm demek" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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