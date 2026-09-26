MTSO Başkanı Sadıkoğlu, 645 itirazın 631'inde değişikliğin doğru olduğunu açıkladı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri öncesinde seçmen listeleri ve meslek grupları üzerinden gündeme getirilen iddialarla ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından sessizliğini bozdu. İlçe seçim kurulunun kararının ardından açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, resmi rakamlarla konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek seçimleri öncesinde seçmen listeleri ve meslek gruplarına ilişkin tartışmalar gündemde yer aldı.

Süreç boyunca yapılan açıklamalara ve iddialara cevap vermeyen Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İlçe Seçim Kurulunun yapılan başvuru ve itirazları değerlendirerek karar vermesini bekledi.

"İddialarla değil, rakamlarla konuşuyoruz"

Sadıkoğlu, "Günlerdir hakkımızda birçok iddia ortaya atıldı. Biz her iddianın ardından polemiğe girmeyi doğru bulmadık. Çünkü seçim süreci yargı gözetiminde yürütülüyor. İlçe Seçim Kurulumuzun önünde itirazlar ve dilekçeler vardı. Kurulun incelemesini tamamlamasını ve rakamların netleşmesini bekledik. Bugün artık iddialarla değil, ortaya çıkan resmi rakamlarla konuşuyoruz" dedi.

645 itirazın 631'inde grup değişikliği doğru bulundu

Meslek gruplarındaki değişikliklerin keyfi yapıldığı yönündeki iddialara değinen Sadıkoğlu, sürecin TOBB'un 7 Ocak 2025 tarihinde 360 Oda ve Borsaya gönderdiği resmi yazı doğrultusunda başladığını ifade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜİK tarafından revize edilen NACE kodlarına göre üyelerin kodlarının güncellendiğini belirten Sadıkoğlu, düzenlemenin 2025 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Yaklaşık 13 bin üyenin NACE kodlarının güncellenmesi sonucunda 3 yeni meslek komitesinin oluştuğunu ve 4 bin 970 üyenin grubunun yeni NACE kodlarına göre otomatik olarak değiştiğini ifade eden Sadıkoğlu, değişiklik yapılan üyelerin tamamına tebligat gönderildiğini kaydetti.

Grup değişikliğine 645 üyenin İlçe Seçim Kuruluna itiraz ettiğini belirten Sadıkoğlu, "İlçe seçim kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 631 üyemizin bulunduğu yeni grubun doğru olduğuna karar verildi, sadece 14 üyemiz ise eski grubuna döndü. Rakamlar sürecin nasıl yürütüldüğünü açık biçimde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Asılsız rakamları netleştirdi

Sadıkoğlu, seçmen listelerinden çıkarılan ve listeye eklenen üyeler konusunda da kamuoyuna farklı rakamların yansıdığını belirtti. Daha önce kamuoyuna "155 kişi listeden çıkarıldı, 201 kişi listeye eklendi" şeklindeki iddiaları hatırlatan Sadıkoğlu, nihai inceleme sonrasında ortaya çıkan rakamların farklı olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, "Listeden çıkarılan vergi terk mükellefleriyle ilgili 155 rakamı iddia edildi, ancak ilçe seçim kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan rakam 67. Listeye 201 kişinin eklendiği iddia edildi, fakat burada da yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan rakam ise 4. Biz bu nedenle süreç tamamlanmadan açıklama yapmadık. Üyelerimizin doğru bilgiye ulaşmasını önemsiyoruz" dedi.

7 bin 217 üye oy kullanacak

Başkan Sadıkoğlu, 7 bin 217 faal üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirterek seçmen listelerinin 29 Eylül Salı gününe kadar askıda kalacağını ifade etti.

Seçimlerin İlçe Seçim Kurulu kararı doğrultusunda 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceğini hatırlatan Sadıkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz seçim sürecinin başından beri üyemizin iradesine güveniyoruz. Tartışmaların değil, üyelerimizin kararının belirleyici olacağı bir seçim istiyoruz. 1 Ekim'de söz de karar da üyelerimizin olacak."

"Listeler verilmedi iddiası gerçeği yansıtmıyor"

Seçmen listelerinin verilmediği yönündeki iddialara da cevap veren Başkan Sadıkoğlu, "Odaya gelip personelimize bağırarak, çağırarak liste talep etmek doğru bir yöntem değildir. Talebinizi dilekçeyle iletirsiniz, mevzuat çerçevesinde paylaşılması uygun olan bilgi ve listeler tarafınıza verilir. Üyelerimizin kişisel verilerini içeren bilgilerin paylaşılması konusunda ise KVKK hükümleri açıktır. Türkiye'deki 360 Oda ve Borsadan herhangi biri üyelerinin tüm kişisel bilgilerinin bulunduğu bir listeyi adaylara veriyorsa göstersinler, biz de aynı mevzuat çerçevesinde değerlendirelim. Ancak talep edilen şey, üyelerimizin kişisel bilgilerinin de yer aldığı kapsamlı bir listedir. Üstelik aylardır üyelerimizi tek tek arıyor, işyerlerinde ziyaret ediyorlar. Neredeyse ulaşmadıkları üyemiz kalmadı. O halde çok basit bir soru soruyoruz; elinizde hiçbir liste ve üye bilgisi yoksa üç aydır bu üyelerimizi hangi bilgilere göre aradınız, adreslerini nasıl tespit edip ziyaret ettiniz? Bir taraftan 'Bize liste verilmedi' deyip diğer taraftan binlerce üyeye ulaşmak birbiriyle izaha muhtaç iki durumdur. Biz polemikten yana değil, şeffaflık ve mevzuattan yanayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı