MTSO Başkanı Konteyner Esnaflarını Ziyaret Etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eski Malatya Yolu üzeri Çatyolda bulunan konteynerlerdeki esnafları ziyaret etti.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 21 metrekarelik konteynerlerde faaliyet yürüten firmaların büyük bölümünün iş yapamaz halde sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Plansız uygulamalara yönelik eleştirilerimize kulak tıkayanlar, söylemlerimizden çekinip toplantılara katılmamızı engelleyenler bugün oluşan mağduriyetlerin asıl sorumlusudur" dedi.

Geçici işyerlerinin plansızca konulmasına tepki gösteren Başkan Sadıkoğlu, "Odamıza ve esnaf odalarına kayıtlı binlerce firma 6 Şubat'ta büyük yara aldı. Birçoğunun işyeri yıkıldı, bazıları ağır hasar aldı. Şehri terk etmeyerek ticari varlığını sürdürmek isteyen firmalarımız 21 metrekarelik konteynerlerde adeta ayakta kalma mücadelesi veriyor. Çatyol bölgesinde oluşturulan konteyner çarşıda bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik ve gördüklerimiz karşısında çok üzüldük. Burada bulunan esnafın iş yapabilmesi zor değil, imkansız. Belli bir girişi dahi olmayan çarşıya vatandaş nasıl gelecek? Esnafımızın bize ilettiği bilgilere göre; hava karardıktan sonra karanlığa bürünen çarşıda temizlik ve güvenlik tedbirleri sıfır seviyesinde. Hemen önünde bulunan Eski Malatya yolunda kasis olmamasından dolayı neredeyse her gün kazalar meydana geliyor. Kot farkından dolayı şart olan merdiveni dahi esnafımız kendi imkanları ile yapmış. Böyle bir durumda bu esnafımız burada nasıl ticaret yapabilsin. Konteyner içlerinde su dahi bulunmuyor. Bu eksiği dile getiren esnafımıza, yerel yöneticiler 'Kovalarda biriktirdiğiniz suyu yola dökün' demiş. Böyle bir yönetim tarzı dünyanın hiçbir yerinde yok. Konteynerlerin alt yapı ihalesini aldığı halde bir çivi dahi çakmayan yerel yöneticileri Allah'a havale ediyorum" dedi.

Plansızca yerleştirilen geçici işyerlerinin, istişareden uzak yönetim tarzının meyvesi olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "9 aydır şehrin geleceğini kendine bağlayan, çoğulcu yaklaşımdan uzak, her kararı ve uygulamayı kontrol etmeye çalışan yerel yöneticiler, ortaya çıkan olumsuz tabloda 'Bizimle alakası yok diyerek' kendilerini gizleme gayreti içine giriyor. Yerel yöneticilerin bu yanlış uygulamaları esnafı mağdur ederken, bürokrasiyle de karşı karşıya getiriyor. Deprem sonrası konteyner yerleşimi ve diğer birçok konudaki plansız uygulamaya yönelik eleştirilerimize kulak tıkayanlar, söylemlerimizden çekinip toplantılara katılmamızı engelleyenler bugün oluşan mağduriyetlerin asıl sorumlusudur. Umarım bu vizyon yoksunu yönetim tarzı Malatya'mıza daha fazla kaybettirmez" diye konuştu. - MALATYA