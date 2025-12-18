MTSO 140. yılını kutladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 140'ıncı yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle kutladı.

Kutlamalara MTSO Meclis üyeleri, komite üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve oda personeli katıldı. Törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekildi. Kutlamalar, MTSO hizmet binasında düzenlenen kokteyl ve 140. yıl pastasının kesilmesiyle devam etti.

"Bu büyük tarihe birlikte not düşmekten gurur duyuyorum"

Törenin açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, yalnızca Mersin'in değil, Türkiye'nin de önemli ve saygın kurumlarından biri olan MTSO'nun büyük bir tarihin parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu büyük tarihe birlikte not düşmekten, sizlerle birlikte değer katmaktan, emek vermekten gurur duyuyorum" diyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "MTSO bugün hem Mersin'in hem bölgemizin hem de Türkiye'nin kalkınmasına en büyük katkıları sunan bir kuruma dönüşmüştür. Mersin iş dünyası olarak üretmeye, iş ve AŞ vermeye, kentimiz ve ülkemizin zenginliği olmaya devam edeceğiz. Geçmişten bugüne kadar bu büyük tarihe değer katan, emek veren, gönüllü şekilde Mersin ve ülke sevgisiyle odamızı ve kentimizi yücelten herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Odamızın birlik ve beraberliği şehre yansımaktadır"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise Mersin'in yaşanabilir ve güzel bir kent olduğunu belirterek, kentin en büyük dinamiklerinin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında buluştuğunu söyledi. "Odamızın birlik, beraberlik ve kardeşliği şehre yansımaktadır" diyen İzol, bu gücün merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle kurulan güçlü diyaloglarla daha da ileri taşındığını ifade etti. Birlikteliğin devam etmesinin şehrin ticaretinden sanayisine, kültür-sanattan eğitime kadar her alanda daha fazla hissedileceğini vurgulayan İzol, MTSO'nun 140'ıncı yılını kutladı. - MERSİN