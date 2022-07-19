MTOSB'den 9 firma ikinci 500'e girmeyi başardı - Haberler

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MTOSB'den 9 firma ikinci 500'e girmeyi başardı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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MTOSB'den 9 firma ikinci 500'e girmeyi başardı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 9 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 9 firma yer aldı. Listede yer alan firmaları kutlayan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Sanayicilerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi.

İSO, "Türkiye'nin İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu-2021" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Birinci 500 listesine 9 firma ile girmeyi başaran MTOSB, İkinci 500 listesinde de 9 firma ile yerini aldı.

Listede yer alan kuruluşları tek tek tebrik eden Başkan Sabri Tekli, "Birinci ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran tüm firmalarımızı kutluyorum. Pandemi döneminde bile üretimden vazgeçmeyen, kentimizin ve ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat rakamlarına katkı sunan tüm MTOSB firmalarımıza şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum. 2021 yılı tüm dünyada pandeminin etkisi altında geçti. Buna rağmen sanayicilerimiz üretmeye devam etti. Tüm zorluklara rağmen hem Mersin'in, hem de ülkemizin ihracat rakamları arttı. Bu artış 2022 yılının ilk yarısında da devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda her iki önemli listede daha fazla firmamız ile yer almaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Mersin Tarsus Ekonomi Haberler

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