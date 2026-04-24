MTB'de yerel kalkınma hamlesi ve yeni teşvikler sistemi anlatıldı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) iş birliğinde düzenlenen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı", sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

MTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Almendi, Sabri Balık ile FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak'ın da yer aldığı toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan ve her il için dört yatırım konusunu kapsayan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile Yeni Teşvik Sistemi hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan MTB Başkan Yardımcısı Erhan Almendi, yeni teşvik sisteminin yerel kalkınma perspektifiyle kurgulanmış önemli bir model olduğunu belirterek, "Her ilin kendi potansiyeline göre belirlenen yatırım başlıklarıyla desteklenmesi, kalkınmanın daha dengeli ve sürdürülebilir bir zemine oturmasını sağlayacaktır. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bu yaklaşımın reel sektöre doğrudan katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Almendi, yerel kalkınma hamlesinin yatırımcılar açısından önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çekerek, bu süreçte iş dünyasının doğru yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise konuşmasında, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, bölgelerimizin kendi potansiyelini harekete geçirmesi açısından son derece stratejik bir adımdır. Malatya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, kamu, özel sektör ve yerel paydaşlar arasında güçlü bir koordinasyon zemini oluşturmuştur. Fırat Kalkınma Ajansı olarak temel önceliğimiz; bölgemizin üretim kapasitesini artıracak, katma değerli sektörleri destekleyecek ve istihdamı güçlendirecek yatırımları hayata geçirmektir. Bu program kapsamında sağlanan desteklerin, özellikle Malatya'mızın tarıma dayalı sanayi, gıda sanayi ve ihracat odaklı üretim yapısına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Yerel dinamikleri merkeze alan, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda yatırımcılarımızın yanında olmaya, rehberlik etmeye ve bölgemizin rekabet gücünü artıracak projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Toplantımızın, bölgemiz için yeni yatırım fırsatlarının önünü açmasını temenni ediyor, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, program kapsamında sunulan destekler, başvuru süreçleri ve yatırım alanlarına ilişkin teknik bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı