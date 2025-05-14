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MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'nde Değişiklikler

MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'nde Değişiklikler
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MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 yeni hisse eklerken, 4 hisseyi endeksten çıkardı. Değişiklikler 30 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 yeni hissenin eklendiğini, 4 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

MSCI, küresel endekslerde 30 Mayıs seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Destek Finans Faktoring, GrainTürk Tarım, Kardemir (A), LDR Turizm, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları, Oba Makarnacılık, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret, Ral Yatırım Holding ve Tureks Turizm Taşımacılık eklendi.

Söz konusu endeksten CW Enerji, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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