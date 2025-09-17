Motorola Solutions, Azerbaycan'ın TETRA Telsiz İletişim Ağını Modernize Ediyor

Motorola Solutions, Azerbaycan'ın özel amaçlı TETRA telsiz iletişim ağını modernize etme projesini kazandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Devlet Servisi (SCISSS), Motorola Solutions şirketini (MSI), Azerbaycan'ın kamu güvenliği kurumları ve devlet kurumlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, güvenli ve gelişmiş TETRA telsiz iletişim sisteminin kapsamlı bir modernizasyonunu gerçekleştirmek üzere seçti.

Yapılan açıklamaya göre; Motorola Solutions'ın DIMETRA Connect çözümü, kullanıcıların telsiz kapsama alanı dışına çıktığında TETRA özelliklerinden geniş bant üzerinden sorunsuz bir şekilde faydalanmaya devam edebilmeleri için TETRA telsiz ağına entegre edilecek. Devlet kurumları, entegre ağlar genelinde, genişletilmiş kapsama alanından ve güvenilir bağlantıdan faydalanmalarını sağlamak amacıyla MXP660 çoklu bağlantı destekli telsizleri kullanacak. Şirket, ayrıca, elektrik kesintileri, doğal afetler veya diğer beklenmedik olaylar sırasında sistemin operasyonel sürekliliğini korumak ve dayanıklılığını artırmak için, DIMETRA TETRA sisteminin yedeğini farklı şehirlerdeki birden fazla veri merkezinde kuracak. Şirket, Azerbaycan telsiz iletişim ağının en yüksek TETRA standartlarında çalışmasını desteklemek için üç yıl boyunca donanım ve yazılım güncellemeleri, antivirüs koruması ve önleyici sistem bakımı gibi kapsamlı destek hizmetleri sağlayacak.

SCISSS Başkanı İlgar Musayev, imza töreninde şunları söyledi: "Bu sözleşme ile modern bilgi güvenliği teknolojilerini uygulayan öncülerden biri olan SCISSS, Azerbaycan'ın inovasyon, sürdürülebilirlik ve bilgi güvenliğine olan uzun vadeli adanmılığını bir kez daha teyit etmektedir. Bu modernizasyon programı, devlet kurumlarındaki kritik bilgi altyapılarının güvenilirliğini ve dayanıklılığını artıracaktır."

Motorola Solutions, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Satış Başkan Yardımcısı Sergio Redomero Gonzalez ise şunları söyledi: "Hayati önem taşıyan iletişimde küresel bir lider olarak, Azerbaycan'ın güvenli telsiz ağındaki bu önemli yenileme için SCISSS'e destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yatırım, kendini kanıtlamış TETRA teknolojisini daha geniş bir alana yayarak ve daha güvenli hale getirerek, kamu güvenliği ekiplerinin şu anda ve gelecekte karşılaşacakları zorluklarla daha etkili bir şekilde üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır."

Projenin, telsiz iletişim ağının hem uluslararası güvenlik ve performans standartlarına uygun hale gelmesini, hem de acil durumlarda küresel ve bölgesel ortaklarla daha etkili bir iş birliği yapılmasını sağlayacağı belirtildi. - İSTANBUL