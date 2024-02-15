Üye Girişi
Haberler

Motorinin ardından bir zam da benzine! Litre fiyatı 41 lirayı aştı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruşa yükseldi.

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya yükseldi.

MOTORİNE DE 2 LİRA 56 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

Motorinin ardından bir zam da benzine! Litre fiyatı 41 lirayı aştı

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Ekonomi

Enerji Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri hangileridir (15 Şubat Perşembe Survivor SON BİLEN cevapları)? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti mi 2024? 15 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Rüyada diş fırçalamak ne demek? Rüyada dişleri fırçalamak ne anlama gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde burun tıkanıklığına doğal çözüm! Bebeklerin burun tıkanıklığı nasıl açılır? Rüyada birini öldürmek ne demek? Rüyada birisini öldürmek ne anlama gelir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflü nasıl anlaşılır? 15 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Deniz Üstü Köpürür! Deniz Üstü Köpürür şarkı sözleri! Deniz Üstü Köpürür akor! Rüyada makas görmek ne demek? Rüyada başkasının elinde makas görmek nedir? Rüyada demir makas görmek ne anlama gelir? 15 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title