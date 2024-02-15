Motorinin ardından bir zam da benzine! Litre fiyatı 41 lirayı aştı

Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş zam geldi. Gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu. Ankara'da ise 41 lira 92 liraya yükseldi.

MOTORİNE DE 2 LİRA 56 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Dün gece de motorine yapılan zamla fiyatlar 2 lira 56 kuruş artmış, İstanbul'da motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aşmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.