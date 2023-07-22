Motorinin ardından bir kallavi zam da benzine geliyor

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Motorine dün 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesinin ardından salı günü de benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34.05 lira

Ankarabenzin fiyatı: 34.53 lira

İzmir benzin fiyatı: 34.63 lira

ÖTV ZAMMI VATANDAŞIN BELİNİ BÜKTÜ

Geçtiğimiz hafta ÖTV tutarları, benzine ve motorine 5 lira, LPG'ye 4 lira artış olarak yansımıştı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Körfez ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt zamlarıyla ilgili yöneltilen eleştirilere "Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor. ÖTV artışıyla yapılan da depremin etkileri, depremle mücadele ile alakalı Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında yapılmış bir vergi düzenlemesidir" yanıtını vermişti.