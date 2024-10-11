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Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Dün motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin fiyatlarında 64 kuruşluk artış yaşandı. Pompaya yansıyan zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 69 kuruş, motorinin litresi ise 43 lira 52 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 1 GÜN ARAYLA 2 KERE DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin fiyatlarına 64 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 69 kuruş, motorinin litresi ise 43 lira 52 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol Otomobil İstanbul Ekonomi Finans Emlak Zam

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