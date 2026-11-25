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Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorind bu gece yarısı 4 TL 32 kuruş indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, benzinin de indirime çok yakın olduğunu belirterek, "Birkaç gün içinde benzine de indirim gündeme gelebilir" dedi. Kaynaklar, 1 Aralık Salı günü benzin ve motorine ÖTV artışına bağlı olarak zam yapılacağını belirterek, "Akaryakıtta ÖTV'ler artacak. Yüzde 20 KDV ile birlikte benzine 4 TL 15 kuruş, motorine de 3 TL 60 kuruş zam yapılacak" diye konuştu.

Brent petrol, ABD-İran savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara ilişkin temkinli iyimserliğin etkisiyle geriliyor. Brent petrol, 90 doların altına indi ve şu sıralarda 87 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda savaşla birlikte rekor üstüne rekor kıran motorin ve benzinin fiyatları da düşüyor. Motorinin ton fiyatı bin 100 dolara dek geriledi.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, bu gerilemeye bağlı olarak motorine indirim beklendiğini belirterek, "Motorine, bu gece yarısı perşembeden geçerli olmak üzere 4 TL 32 kuruş indirim bekleniyor" dedi.

Kaynaklar, benzinde de indirime çok yakın bir noktaya gelindiğini belirterek, "Küresel piyasalarda düşüş devam ederse benzine de birkaç gün içinde indirim gündeme gelecektir" dedi.

1 ARALIK'TA ÖTV ZAMMI

ABD ve İran gerilimi ile çatışmalarının akaryakıt fiyatlarında yarattığı artış baskısına karşı Mart 2026'da devreye alınan eşel mobil uygulaması sona erdi. Benzin ve motorinin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kademeli olarak artılıyor.

Kaynaklar, 1 Aralık Salı günü benzin ve motorine ÖTV artışına bağlı olarak zam yapılacağını belirterek, "Akaryakıtta ÖTV'ler artacak. Yüzde 20 KDV ile birlikte benzine 4 TL 15 kuruş, motorine de 3 TL 60 kuruş zam yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA