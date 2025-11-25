Motorine gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geldi

Haberler

Güncelleme:
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısı motorine 2 lira 44 kuruş indirim gelirken, pompaya yansıyan indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 3 kuruştan, Ankara'da ise 58 lira 6 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDiyojen Öz:

10 ileri 2 geri

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Aynen, alıştırıla alıştırıla s2ilmeye maalesef devam

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıR.K:

Buna dev diyen Dötüne Girene ne diyor acaba ???

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıR.K:

Buna Dev diyen Dötüne girene ne diyo acaba ???

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 360.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCenkCan Hİya:

ya bit s.git

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıCenkCan Hİya:

ya bi.s.git

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Dünya da fiyatlar değişmiyor , bizde Usd değişmiyor ne oluyorda zam geliyor sonra azıcık indirim , bir bit yeniği var diye düşünmeden duramıyor insan ama sandık gelecek tüm rakipler içeri atılabilir karşınızda ceket olsa ona oy vericem , yıllardır koalisyonunuzdan en son Demlendiğiniz çıktı .

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
