Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi

Güncelleme:
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Motorine dün gece 1 lira 8 kuruş zam gelirken, pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 54 lira 80 kuruştan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve İran'daki olaylar nedeniyle sık sık değişmeye devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıy.i:

nasıl yani maduro geri hükümeti mi ele geçirdi niye artırdınız

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Önemli değil, bir hafta sonra 80 kuruş iner "Dev" indirim diye haber yaparsınız..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

