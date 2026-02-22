Haberler

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Akaryakıt sektöründe salı gününden itibaren motorine 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak bu artışla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatları 60 liranın üzerine çıkacak.

  • Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2 lira 40 kuruş zam yapılması bekleniyor.
  • Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60 lira 29 kuruş, Ankara'da 61 lira 42 kuruş, İzmir'de 61 lira 70 kuruş olacak.
  • Benzin fiyatlarında şu aşamada bir değişiklik öngörülmüyor.

Akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat artışı gündeme geldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2 lira 40 kuruş zam yapılması bekleniyor.

60 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Bu artışın pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacağı aktarılıyor. Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre zam sonrası motorinin litre fiyatının üç büyük şehirde şu seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor:

- İstanbul: 60 lira 29 kuruş

- Ankara: 61 lira 42 kuruş

- İzmir: 61 lira 70 kuruş

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Uzmanlar, küresel petrol piyasalarındaki belirsizlikler ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Benzin fiyatlarında ise şu aşamada bir değişiklik öngörülmediği ifade ediliyor.

Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarının 60 TL bandını aşacağı ve özellikle ticari araç kullanıcıları ile taşımacılık sektöründe maliyetlerin yükselmesinin beklendiği yorumları yapılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
