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Motorin ÖTV Ağustos Sonuna Kadar Sıfırlandı

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Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde ÖTV, Ağustos sonuna kadar sıfırlandı; Eylül'den itibaren kademeli artışla Aralık'ta 12 TL, 2027'de ise 13,90 TL'ye yükselecek. Eşel mobil sistemi bu dönemde uygulanmayacak.

Motorinde uygulanan özel tüketim vergisi ( Ötv ), Ağustos sonuna kadar sıfırlandı.

"Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre motorin türü akaryakıt ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) tutarları yeniden belirlendi. Motorinde uygulanan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandığı belirtilirken, Eylül ayından itibaren kademeli olarak artırılacağı ifade edildi.

ÖTV tutarları, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında litre başına 3 TL, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında litre başına 6 TL ve 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında litre başına 9 TL olarak belirlendi. Yılın son ayı olan 1-31 Aralık 2026 döneminde litre başına 12 TL olarak uygulanacak tutar, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra ise litre başına yeniden 13,9006 TL'ye yükselecek.

Düzenlemeyle eşel mobil motorinde uygulanmayacak. Eşel mobile göre 30 Eylül'e kadar petrole bağlı artışların yüzde 25'i kadar ÖTV'den düşürülüp fiyata yansıtılmayacaktı. Şimdiden tamamı ay sonuna kadar sıfırlanarak litre fiyatına yansıma önlenmiş olacak.

Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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