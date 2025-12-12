Haberler

Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorine indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 liralık indirim bekleniyor. Benzin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

  • Motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim yapılması bekleniyor.
  • Motorin fiyatlarının İstanbul'da 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor.
  • Benzin ve otogaz fiyatlarında şu aşamada herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorine indirim göründü. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM YARINDAN İTİBAREN POMPAYA YANSIYABİLİR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. İndirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte motorin fiyatlarında yaklaşık yüzde 4'e yakın bir gerileme yaşanacağı ifade ediliyor.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatları tarafında ise şu aşamada herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Otogaz fiyatlarında da yeni bir fiyat değişikliği öngörülmezken, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak şekillenmeye devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDiyojen Öz:

ALTINDA OLMALI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 336 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı

Ünlü şarkıcıdan ilginç adım! Parayı verene özel içerik paylaşacak
Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı 'savaş' mesajı

Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı zirvede çarpıcı "savaş" mesajı
Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

Düğünde damada takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi
'Dua' tartışması büyüyor! Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar görüşmesinin görüntülerini paylaştı

Tatar'ı zora sokacak görüntüler! Cübbeli konuşmanın kaydını paylaştı
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı

Türkiye'nin yanı başında 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
title