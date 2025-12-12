Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorine indirim göründü. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim yapılması bekleniyor.

İNDİRİM YARINDAN İTİBAREN POMPAYA YANSIYABİLİR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. İndirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşle birlikte motorin fiyatlarında yaklaşık yüzde 4'e yakın bir gerileme yaşanacağı ifade ediliyor.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatları tarafında ise şu aşamada herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Otogaz fiyatlarında da yeni bir fiyat değişikliği öngörülmezken, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak şekillenmeye devam edeceği belirtiliyor.