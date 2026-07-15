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Morgan Stanley'nin karı ikinci çeyrekte yüzde 58 arttı

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'nin net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 5,6 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kar 3,46 dolar, net gelir ise 21,3 milyar dolar oldu.

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 58 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı.

Morgan Stanley, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın net karı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 artarak 5,6 milyar dolara çıktı. Morgan Stanley'nin net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,13 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,46 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin net geliri ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 21,3 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, geçen yılın ikinci çeyreğinde 16,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Morgan Stanley'nin net kar ve geliri ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu dönemde elde edilen gelir ve hisse başına kazanç değerlerinin çeyreklik bazda rekor seviyeler olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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