Morgan Stanley, Merkez Bankası faiz konusunda kararını değiştirebileceğini yorumladı

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklenenden daha erken indirebileceğine dikkat çekti. Banka ekonomistlerine göre, enflasyon görünümündeki iyileşme ve piyasadaki gevşeme sinyalleri, faiz indirimini Haziran ayına çekebilir.

HAZİRAN PPK'DA SÜRPRİZ GELEBİLİR

Morgan Stanley'in ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva tarafından hazırlanan analizde, TCMB'nin Enflasyon Raporu sunumunda tahmin aralığını değiştirmemesinin, hedefe ulaşma konusundaki kararlılığı yansıttığı vurgulandı. Ayrıca bankalararası piyasa faizlerindeki gevşeme ve TCMB'nin son iletişim dili, Haziran ayında Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizinde değişiklik yapılabileceğine işaret ediyor.

İLK FAİZ İNDİRİMİ HAZİRAN'A ÇEKİLDİ

Raporda, ABD dolarına olan yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi gibi gelişmeler nedeniyle, faiz indirimi takviminin öne çekilebileceği ifade edildi. Mayıs enflasyonunun beklentilere paralel veya daha iyi gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketlerinin sınırlı kalması halinde, ilk indirimin Temmuz yerine Haziran ayında yapılabileceği belirtildi.

CARRY TRADE VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, mevcut ekonomik ortamda carry trade stratejisinin olumlu sonuçlar verebileceğini değerlendiriyor. Banka, üç aylık USD/TRY forward işlemlerinde kısa pozisyon alınmasının tercih edilebileceğini kaydetti. Ayrıca para biriminin istikrarlı seyretmesi ve alınan tedbirlerin hedefe yönelik olması halinde reel faizlerin, dezenflasyon sürecini destekleyebileceği öngörüsünde bulundu.