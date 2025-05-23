Morgan Stanley, Merkez Bankası faiz konusunda kararını değiştirebileceğini yorumladı

Morgan Stanley, Merkez Bankası faiz konusunda kararını değiştirebileceğini yorumladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Morgan Stanley bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesini sürpriz bir şekilde Temmuz ayından Haziran ayına çekebileceğini öne sürdü. Bankanın yaptığı yoruma göre; enflasyonun düşüş eğilimi, net rezervlerdeki artış ve piyasa beklentileri bu olasılığı güçlendiriyor.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklenenden daha erken indirebileceğine dikkat çekti. Banka ekonomistlerine göre, enflasyon görünümündeki iyileşme ve piyasadaki gevşeme sinyalleri, faiz indirimini Haziran ayına çekebilir.

HAZİRAN PPK'DA SÜRPRİZ GELEBİLİR

Morgan Stanley'in ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva tarafından hazırlanan analizde, TCMB'nin Enflasyon Raporu sunumunda tahmin aralığını değiştirmemesinin, hedefe ulaşma konusundaki kararlılığı yansıttığı vurgulandı. Ayrıca bankalararası piyasa faizlerindeki gevşeme ve TCMB'nin son iletişim dili, Haziran ayında Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizinde değişiklik yapılabileceğine işaret ediyor.

İLK FAİZ İNDİRİMİ HAZİRAN'A ÇEKİLDİ

Raporda, ABD dolarına olan yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi gibi gelişmeler nedeniyle, faiz indirimi takviminin öne çekilebileceği ifade edildi. Mayıs enflasyonunun beklentilere paralel veya daha iyi gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketlerinin sınırlı kalması halinde, ilk indirimin Temmuz yerine Haziran ayında yapılabileceği belirtildi.

CARRY TRADE VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, mevcut ekonomik ortamda carry trade stratejisinin olumlu sonuçlar verebileceğini değerlendiriyor. Banka, üç aylık USD/TRY forward işlemlerinde kısa pozisyon alınmasının tercih edilebileceğini kaydetti. Ayrıca para biriminin istikrarlı seyretmesi ve alınan tedbirlerin hedefe yönelik olması halinde reel faizlerin, dezenflasyon sürecini destekleyebileceği öngörüsünde bulundu.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi

İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş duruma tepkili
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.