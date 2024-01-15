Moody's Açıklaması Sonrası ATSO Başkanı Türkiye'nin Kredi Notunun Artacağını Söyledi

Hafta sonu Türkiye'nin görünümünü pozitife çeviren Moody's açıklamasının ardından ATSO Başkanı Ali Bahar "Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin kredi notu da artacak" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirdi. Seçimden sonra uygulanmaya başlanan rasyonel ekonomi politikalarının kademeli olarak sonuçlarını göstermeye başladığını kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Manşet enflasyon hala yüksek olsa da, çekirdek enflasyon verileri önümüzdeki aylarda enflasyonda gerileme sürecinin başlayacağına işaret ediliyor. Merkez Bankasının da ifade ettiği gibi, Mayıs-Haziran döneminde enflasyon zirve yaptıktan sonra hızlı bir düşüş süreci başlayacak" diye konuştu.

Rasyonel politikaların olumlu karşılığı

Hükümetin aldığı sıkılaştırıcı önlemler sayesinde iç talebin daha kontrollü bir büyüme dönemine girdiğini dile getiren Başkan Bahar, "Evet biliyoruz satışlarımız geçen yıllardaki gibi hızlı bir artış göstermeyecek. Ancak bu ülkenin en büyük ihtiyacı, enflasyonu kontrol altına alabilmek. Bu sorunu çözmede başarılı olabilirsek, bu iradeyi gösterebilirsek, bu sabrı gösterebilirsek, diğer pek çok sorunumuz hızla çözüme kavuşacak" dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının sırayla Türkiye'nin görünümünü iyileştirdiğine işaret eden Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'nin CDS primleri 300 puan civarında. Son aylarda risk puanımız yarı yarıya düştü. Geçtiğimiz günlerde Moody's, Türkiye'nin görünümün durağandan pozitife çevirdi. Son aylarda izlemekte olduğumuz rasyonel politikaların olumlu bir karşılığı. Ben inanıyorum ki; şu anda uygulamakta olduğumuz politikaları sabırla devam ettirebilirsek önümüzdeki aylarda kredi notlarında da artışlar göreceğiz. Moody's'e göre şu anda B3 olan kredi notumuz bu yıl bitmeden en az 2 kademe yükselecek ve B1 olacak. S & P ve Fitch skalasında B olan notlarımız da BB-'ye çıkacak."

"Hedefe ulaşana kadar sabredeceğiz"

Türkiye'nin çok daha fazlasını hak ettiğini belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, "Şu anda bizimle aynı nota sahip olan Moğolistan, Moldova, Nikaragua, Tacikistan gibi ülkeler var. Biz buralara yakışmıyoruz. Bu kadar gelişmiş, bu kadar badireler atlatmış, bu kadar dinamik bir ülke bu nottan çok daha fazlasını hak ediyor. Bunu geçmişte başardık. Şimdi de başaracağız. İş dünyasının bu süreçte ekonomi yönetimimize, Cumhurbaşkanımıza destek olması gerekiyor. Enflasyonla mücadele döneminde 2024 boyunca şikayet etmeyeceğiz. Hepimizin kendi işlerimizde gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Enflasyonda hedefe ulaşana kadar sabredeceğiz. Sonra bu başarının meyvelerini hep birlikte toplayacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA