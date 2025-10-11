Monster Bilgisayar 25. yılını sektör temsilcileriyle kutladı

Türkiye merkezli teknoloji markası Monster Bilgisayar, 25. kuruluş yıl dönümünü 25. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında, Monster Bilgisayar Kurucu Ortakları Meryem Yılmaz ve İlhan Yılmaz, Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük ile oyun ve bilişim sektörü temsilcileri yer aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Kıbrıs, Dubai, Tayvan ve Amerika'daki operasyonlarıyla küresel büyümesini sürdüren şirket, 2000'de başlayan girişimcilik yolculuğunu yüksek performanslı dizüstü bilgisayar üretimiyle devam ettiriyor.

Kuruluşunda bilgisayar parçaları tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Monster, 2005'te oyuncu bilgisayarları segmentine yönelerek sektördeki konumunu pekiştirdi. Şirket Abra, Tulpar ve Semruk modelleriyle oyunculara, Markut ve Huma serileriyle ise profesyonellere hitap eden geniş ürün gamıyla öne çıkıyor.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları, monitörleri, çevre birimleri ve oyuncu aksesuarlarıyla tanınan firma, masaüstü bilgisayarlarıyla da kullanıcılara alternatifler sunuyor.

Ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti

Monster Bilgisayar, masaüstü oyun bilgisayarlarının tüm bileşenlerini tek bir çatı altında güvence altına alan tam sistem garantisi sunuyor.

Ürünlerini seri numarasıyla kaydeden tüm dizüstü ve masaüstü kullanıcıları, 2 yıl standart garantiye ek olarak 2 yıl uzatılmış garantiyle toplam 4 yıl boyunca Monster güvencesinden yararlanıyor.

Ayrıca bilgisayarların uzun süre yüksek performansla çalışmasını sağlamak için ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti de sunuluyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen kapsamlı bakımlar kapsamında termal macun yenileme, fan ve kasa içi temizlik gibi tüm detaylarla cihazlar ilk günkü performansını koruyor.

Monster büyüme vizyonunu daha da ileri taşımayı amaçlıyor

Monster Bilgisayar, çeyrek asırlık yolculuğunda yalnızca Türkiye'de değil, global pazarda da güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Şirket, Almanya ve diğer küresel pazarlarda da büyümesini sürdürerek sektördeki gücünü pekiştirdi.

Berlin Alexanderplatz'ta açılan deneyim mağazası, kısa sürede Avrupa'daki oyunseverlerin uğrak noktası haline geldi. Düzenlenen e-spor etkinlikleri ve içerik üreticileriyle yapılan işbirlikleri de Monster'ın sadece teknoloji değil, aynı zamanda kültür üreten yönünü ortaya koydu.

Birleşik Krallık'ta markanın ürünlerine artan talep, Dubai'den Körfez ülkelerine açılan stratejik adımlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sunulan satış sonrası hizmetler, markanın küreselde kullanıcı odaklı yaklaşımını yansıtan önemli göstergeler olarak öne çıktı.

Amerika'da 2024'te açtığı ofisinde yalnızca AR-GE faaliyetlerine odaklanan şirket, küresel büyüme vizyonunu bu stratejik adımla güçlendirdi.

Yatırımlarını AR-GE, inovasyon ve müşteri deneyimi ekseninde şekillendirerek sürdürülebilir büyüme vizyonunu daha da ileri taşımayı amaçlayan Monster, tasarım alanının saygın ödüllerinden biri kabul edilen IF Design Award'a layık görüldü.

"Markamızın gücünü kullanıcılarımıza yansıtıyoruz"

Monster Kurucu Ortağı Meryem Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Monster Bilgisayar'ın en büyük gücünün kullanıcı odaklı yaklaşımı olduğunu söyledi.

Yılmaz, 25 yıl önce başlattıkları yolculuklarında en büyük güçlerinin, kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve önceliklerini merkeze alan yaklaşımları olduğunu paylaşarak, "Türkiye'den doğan bir marka olarak, global arenada söz sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. Yalnızca ürün geliştirme süreçlerinde değil, satış sonrası hizmetlerde de markamızın gücünü kullanıcılarımıza yansıtıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de başlatılan ömür boyu bakım hizmeti uygulamasının, kısa sürede küresel pazarlarda da fark yaratan bir hizmet anlayışı haline geldiğine değinen Yılmaz, bu vizyon sayesinde Monster'in, kullanıcılarıyla uzun soluklu bir bağ kurarak güven ve sadakat inşa etmeyi başardığını söyledi.

Monster Kurucu Ortağı İlhan Yılmaz da Monster'in 25 yılda yalnızca teknoloji üretmediğini aynı zamanda oyun ekosistemini uçtan uca desteklediğini kaydetti.

Gelecek yıllarda da inovasyona ve kullanıcı deneyimine yatırım yapmayı sürdüreceklerini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yalnızca donanım geliştiren bir marka değil, aynı zamanda oyuncular ve profesyoneller için bütünsel bir deneyim sağlayan bir ekosistem oluşturuyoruz. E-spor takımlarından içerik üreticilerine, yazılım çözümlerinden oyun stüdyolarımıza kadar uzanan bu yapı, bizi sektörün geleceğini şekillendiren öncü bir marka konumuna taşıyor. Hedefimiz, Türkiye'den dünyaya uzanan bu yolculuğu daha da büyüterek global teknoloji öncülüğü vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek."

Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük ise markanın büyüme yolculuğunun kullanıcılarla birlikte inşa edildiğini kaydetti.

Sülük, "25. yılımızı kutlarken, kullanıcılarımızla birlikte büyümenin gururunu yaşıyoruz. Monster olarak amacımız, her geçen gün daha fazla insana dokunan ve onların hayatını kolaylaştıran çözümler sunmak. Önümüzdeki dönemde küresel yatırımlarımızı artırarak markamızı daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.